Huijsen espulso, David ancora a segno. L'Atletico vince il derby degli ex Juve: 2º ko per Mourinho

Un ex Juve espulso e un altro che va a segno. Questa la sinossi del derby di Madrid, che al Metropolitano ha visto i blancos passare in svantaggio dopo il rigore trasformato da Grimaldo al 53’ minuto. Rigore causato dalla trattenuta di Huijsen ai danni di Giuliano Simeone, con il difensore inizialmente ammonito e poi rimandato negli spogliatoi dopo la revisione al Var che ha rilevato come si fosse disinteressato del pallone. Non passa molto che i colchoneros raddoppiano al 59' con l’altro ex bianconero David, alla sua quarta marcatura alla corte (evidentemente miracolosa) di Diego Simeone. Rudiger riapre la partita all'89', ma al triplice fischio fa festa il Metropolitano: 2-1 il finale. La prossima giornata, l'Atletico affronterà in trasferta l'Alaves (10/10) e a seguire riceverà il Manchester United (13/10) per la seconda giornata di Champions League. L'agenda di Mourinho prevede invece dapprima la gara interna con il Villarreal (10/10) e a seguire il ritorno da avversario all'Olimpico contro la sua ex Roma (14/10). Fra gli altri incontri di giornata, alle ore 21 toccherà alla Real Sociedad, avversaria della Juventus in Europa League, sfidare in trasferta il Valencia.
Cura Simeone o maledizione Juve?
Ceduto in prestito all'Atletico l'ultimo giorno di mercato, l'esubero juventino David sembra essere andato incontro alla stessa sorte di Nico Gonzalez, con 4 reti tra campionato e Champions nei primi 8 impegni stagionali contro le 8 reti complessive messe a segno nella disastrosa stagione alla Continassa. Numeri che se si sommano a quelli di altri ex come Vlahovic e Openda sembrano dire di più su una maledizione bianconera che sul tocco magico (e sicuramente incontestabile) di Simeone.
Gli altri incontri della 7ª giornata di Liga
Fra gli altri incontri di giornata, il Getafe ha sconfitto in casa il Malaga per 1-0, mentre Deportivo e Villarreal sono impegnate rispettivamente contro Betis Siviglia e Levante. In campo anche la Real Sociedad, avversaria della Juve in Europa League, che alle ore 21 affronterà il Valencia in trasferta.