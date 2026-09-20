Huijsen espulso, David ancora a segno. L'Atletico vince il derby degli ex Juve: 2º ko per Mourinho

Un ex Juve espulso e un altro che va a segno. Questa la sinossi del derby di Madrid, che al Metropolitano ha visto i blancos passare in svantaggio dopo il rigore trasformato da Grimaldo al 53’ minuto. Rigore causato dalla trattenuta di Huijsen ai danni di Giuliano Simeone, con il difensore inizialmente ammonito e poi rimandato negli spogliatoi dopo la revisione al Var che ha rilevato come si fosse disinteressato del pallone. Non passa molto che i colchoneros raddoppiano al 59' con l’altro ex bianconero David, alla sua quarta marcatura alla corte (evidentemente miracolosa) di Diego Simeone. Rudiger riapre la partita all'89', ma al triplice fischio fa festa il Metropolitano: 2-1 il finale. La prossima giornata, l'Atletico affronterà in trasferta l'Alaves (10/10) e a seguire riceverà il Manchester United (13/10) per la seconda giornata di Champions League. L'agenda di Mourinho prevede invece dapprima la gara interna con il Villarreal (10/10) e a seguire il ritorno da avversario all'Olimpico contro la sua ex Roma (14/10). Fra gli altri incontri di giornata, alle ore 21 toccherà alla Real Sociedad, avversaria della Juventus in Europa League, sfidare in trasferta il Valencia.