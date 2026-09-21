Simeone incorona il Barça di Flick: "Sembra che giochino a uno sport diverso dal nostro"

Diego Simeone non usa mezzi termini per fotografare il momento magico del Barcellona, capolista a punteggio pieno in Liga. Intervistato ai microfoni di ESPN Deportes, l'allenatore dell'Atletico Madrid ha incoronato la formazione guidata da Hansi Flick con parole di stima incondizionata, evidenziando il divario mostrato finora sul campo rispetto alle rivali: "Sembra che il Barça stia giocando a uno sport diverso da quello a cui stiamo giocando noi. Non avevano un attaccante centrale, poi è apparso Raphinha e ha segnato 12 gol. E Lamine Yamal, se non sbaglio, ne ha segnati 7".