Simeone incorona il Barça di Flick: "Sembra che giochino a uno sport diverso dal nostro"

Diego Simeone non usa mezzi termini per fotografare il momento magico del Barcellona, capolista a punteggio pieno in Liga. Intervistato ai microfoni di ESPN Deportes, l'allenatore dell'Atletico Madrid ha incoronato la formazione guidata da Hansi Flick con parole di stima incondizionata, evidenziando il divario mostrato finora sul campo rispetto alle rivali: "Sembra che il Barça stia giocando a uno sport diverso da quello a cui stiamo giocando noi. Non avevano un attaccante centrale, poi è apparso Raphinha e ha segnato 12 gol. E Lamine Yamal, se non sbaglio, ne ha segnati 7".
Le armi della capolista
Ad impressionare il Cholo è soprattutto la mentalità ultra-offensiva e l'atteggiamento spavaldo che la squadra catalana riesce ad imporre in ogni campo, affrontando anche i momenti critici con disinvoltura. "Ti pressano nel tuo stesso stadio e ti rubano il tempo e non temono di correre rischi e incassare un gol. Sembra che il modo in cui incassano un gol li renda ancora migliori. Sono i migliori in questo momento", ha chiosato il tecnico argentino, decretando la definitiva consacrazione del nuovo corso blaugrana.