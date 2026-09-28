Florentino Perez querelato! Caso Negreira, il Barcellona passa al tribunale: cosa succede ora
Il Clasico si sposta in tribunale. Secondo "Marca", il Barcellona ha querelato per diffamazione il presidente del Real, Florentino Perez, con la prima udienza per un tentativo di conciliazione fissata per il 25 novembre presso il tribunale di Madrid. Il Barça chiede che Perez ritratti e rettifichi quanto dichiarato in conferenza lo scorso maggio a proposito del caso Negreira. L'esito determinerà i prossimi passi del conflitto: se il presidente del Real Madrid non si presenterà, o se si presenterà ma non ritirerà le sue affermazioni, il club catalano ha annunciato che sporgerà denuncia penale, inasprendo così una situazione di stallo istituzionale che rischia di protrarsi in tribunale.
Le parole di Florentino Perez sul caso Negreira
A maggio il presidente del Real Madrid si espresse così sul caso Negreira: "Siamo stati lasciati a mani vuote. Ho vinto solo sette Coppe dei Campioni e sette titoli della Liga, quando avrei potuto vincerne 14 perché mi sono stati rubati. Abbiamo fatto un video sui 18 punti che ci hanno sottratto in questa stagione. I soci del Real Madrid sono con me nella mia lotta contro Negreira e tutti gli altri. Recentemente abbiamo scoperto che il responsabile degli arbitri riceveva denaro dal Barcellona per due decenni. Stiamo preparando un dossier di 500 pagine da presentare alla UEFA e andremo fino in fondo. È il più grande caso di corruzione della storia del calcio. È inconcepibile nel mondo del calcio pagare gli arbitri. Non è sempre il Real Madrid a soffrire; anche altre squadre ne risentono. Il Barça ne trae sempre vantaggio. Vediamo se l'UEFA si intrometterà in questa faccenda, perché lo farà. Non è possibile che io sia sospettato di corruzione pagata per oltre 20 anni. Vediamo cosa succederà in ambito penale e sportivo con l'UEFA. Vedremo cosa succederà. Non sono venuto qui perché gli arbitri si arricchissero con i soldi del Barcellona".
La risposta del Barcellona
A giugno, il Barcellona ha rilasciato una dichiarazione annunciando di aver intrapreso un'azione legale contro il presidente del Real Madrid: "Il Barcellona informa di aver presentato oggi la richiesta di conciliazione necessaria prima di intentare una causa per diffamazione ai sensi dell'articolo 205 del Codice penale spagnolo contro il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a seguito delle dichiarazioni da lui rilasciate nella conferenza stampa del 12 maggio e in un'intervista ai media il giorno successivo. L'obiettivo di questa richiesta è che il signor Pérez ritratti alcune dichiarazioni da lui rilasciate pur sapendo che sono false, dichiarazioni diffamatorie e offensive per l'immagine e la reputazione del Club. Qualora questa richiesta non venga accolta, l'FC Barcelona procederà con la presentazione della relativa denuncia penale".
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