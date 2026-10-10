Sospesa Rayo Vallecano-Athletic Bilbao: protesta dei tifosi di casa contro il presidente Presa

La partita fra Rayo Vallecano e Athletic Bilbao è stata sospesa definitivamente, con l'arbitro che ha considerato chiuso l'incontro al 13', quando è iniziato il lancio di oggetti in campo da parte dei tifosi di casa, in forte contestazione nei confronti del presidente Martin Presa. La protesta dei tifosi è iniziata con il lancio di aeroplanini di carta e palline di gomma di diversi colori, oltre al lancio di un seggiolino, che hanno reso impossibile giocare. Già prima della partita, in città e nello stadio erano stati esposti striscioni e intonati cori all'indirizzo di Presa, presente in tribuna. La contestazione nei confronti del 49enne imprenditore madrileno parte da lontano e riguarda la scarsa cura dello stadio, il timore che la squadra venga portata via da Vallecas e la gestione del club, fra prezzi degli abbonamenti in aumento a fronte degli scarsi investimenti nel vivaio e nel settore femminile. Secondo la stampa spagnola la gara potrebbe riprendere domani a porte chiuse, visto fra l'altro che l'Athletic Bilbao deve già recuperare la gara col Levante.