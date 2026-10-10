Sospesa Rayo Vallecano-Athletic Bilbao: protesta dei tifosi di casa contro il presidente Presa
La partita fra Rayo Vallecano e Athletic Bilbao è stata sospesa definitivamente, con l'arbitro che ha considerato chiuso l'incontro al 13', quando è iniziato il lancio di oggetti in campo da parte dei tifosi di casa, in forte contestazione nei confronti del presidente Martin Presa. La protesta dei tifosi è iniziata con il lancio di aeroplanini di carta e palline di gomma di diversi colori, oltre al lancio di un seggiolino, che hanno reso impossibile giocare. Già prima della partita, in città e nello stadio erano stati esposti striscioni e intonati cori all'indirizzo di Presa, presente in tribuna. La contestazione nei confronti del 49enne imprenditore madrileno parte da lontano e riguarda la scarsa cura dello stadio, il timore che la squadra venga portata via da Vallecas e la gestione del club, fra prezzi degli abbonamenti in aumento a fronte degli scarsi investimenti nel vivaio e nel settore femminile. Secondo la stampa spagnola la gara potrebbe riprendere domani a porte chiuse, visto fra l'altro che l'Athletic Bilbao deve già recuperare la gara col Levante.
Atletico Madrid ok, decide Romero
Soffre l'Atletico Madrid del Cholo Simeone che batte l'Alaves in trasferta col punteggio di 2-1. Colchoneros avanti dopo 33 minuti grazie a Grimaldo su assist di David ma raggiunti dal rigore messo a segno da Boye a fine primo tempo. Nella ripresa la formazione di casa resta in dieci uomini per il rosso diretto estratto a Perez: la gara si sblocca definitivamente nel finale per l'Atletico Madrid grazie a Romero. In classifica la formazione di Simeone sale al secondo posto e si piazza alle spalle del Barcellona capolista.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS