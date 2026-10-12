Real-arbitri, è guerra: Vinicius attacca ancora, porta chiusa per il Clasico
Vinícius Júnior salterà, quasi sicuramente, il Clásico del prossimo 25 ottobre. Non tanto per l'espulsione, arrivata per aver tirato i capelli a Saliba, quanto per quello che è successo subito dopo. Il verbale dell'arbitro Díaz de Mera parla di «atteggiamento aggressivo» e la sanzione minima prevista in questi casi è di 2 partite: abbastanza per lasciare il brasiliano fuori dalla super sfida contro il Barcellona capolista. In casa Real, però, la questione arbitrale è ormai molto più grande di un'espulsione. Prova ne sia che lo stesso Vinícius che ieri ha chiesto scusa «a squadra e tifosi», subito dopo è tornato all'attacco, pubblicando immagini di episodi in cui, a suo giudizio, gli avversari non sarebbero stati puniti per i falli commessi su di lui: «E quello che prende sempre il giallo e il rosso è Vinícius. Che vergogna». Eppure, tutt'intorno questa narrazione dei fatti convince sempre meno gente: «Anche l'arbitro è un essere umano e può sbagliare se passi tutto l'incontro a contestare ogni piccola azione chiedendo il cartellino a ogni occasione - ha ammesso il groguet Juan Foyth - . Mourinho? Il suo modo di essere è sempre stato questo: fare pressione dall'esterno». E anche un tipo calmo come Íñigo Pérez, tecnico del Villarreal, non ha potuto fare a meno di affondare il colpo: «Non mi sorprende quello che è successo: è la naturale conseguenza di quello che sta succedendo. Ci sono persone che si occupano di ordinare questo tipo di tensione».
"Il Real non gioca, ma agita"
Insomma, il clima costruito dalla Casa Blanca attorno agli arbitri e alimentato anche da Real Madrid Tv è sotto gli occhi di tutti. E Florentino Pérez, da tempo più interessato a battere il Barcellona sul fronte Negreira che non in campo, ha capito che soltanto un uomo avrebbe potuto portare lo scontro al livello successivo, quello definitivo: José Mourinho che non si è presentato in sala stampa «perché vuole essere in panchina contro Siviglia e Barcellona». Eppure anche una parte importante dell’opinione pubblica madrilena sembra essersi stancata. Alfredo Relaño, decano del giornalismo sportivo spagnolo e della capitale, ha riassunto così la situazione: «Il Real non gioca, ma agita. Mourinho, non riuscendo a trovare soluzioni in campo, si aggrappa con entusiasmo alla corda del vittimismo che lui stesso ha installato nel Real e che adesso gli fa comodo per relegare in secondo piano la mancanza di gioco». È chiaro a tutti che la vicenda non riguarda soltanto Vinicius. La strategia comunicativa del club, la pressione sugli arbitri e la volontà di mantenere alta la tensione sul caso Negreira convergono su un fronte che Florentino Pérez considera decisivo. Nel frattempo, però, al Camp Nou i tifosi si divertono, mentre al Bernabéu fischiano - almeno per il momento - gli arbitri.
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