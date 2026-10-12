Real-arbitri, è guerra: Vinicius attacca ancora, porta chiusa per il Clasico

Vinícius Júnior salterà, quasi sicuramente, il Clásico del prossimo 25 ottobre. Non tanto per l'espulsione, arrivata per aver tirato i capelli a Saliba, quanto per quello che è successo subito dopo. Il verbale dell'arbitro Díaz de Mera parla di «atteggiamento aggressivo» e la sanzione minima prevista in questi casi è di 2 partite: abbastanza per lasciare il brasiliano fuori dalla super sfida contro il Barcellona capolista. In casa Real, però, la questione arbitrale è ormai molto più grande di un'espulsione. Prova ne sia che lo stesso Vinícius che ieri ha chiesto scusa «a squadra e tifosi», subito dopo è tornato all'attacco, pubblicando immagini di episodi in cui, a suo giudizio, gli avversari non sarebbero stati puniti per i falli commessi su di lui: «E quello che prende sempre il giallo e il rosso è Vinícius. Che vergogna». Eppure, tutt'intorno questa narrazione dei fatti convince sempre meno gente: «Anche l'arbitro è un essere umano e può sbagliare se passi tutto l'incontro a contestare ogni piccola azione chiedendo il cartellino a ogni occasione - ha ammesso il groguet Juan Foyth - . Mourinho? Il suo modo di essere è sempre stato questo: fare pressione dall'esterno». E anche un tipo calmo come Íñigo Pérez, tecnico del Villarreal, non ha potuto fare a meno di affondare il colpo: «Non mi sorprende quello che è successo: è la naturale conseguenza di quello che sta succedendo. Ci sono persone che si occupano di ordinare questo tipo di tensione».