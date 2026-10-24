Clasico alla Mourinho: "Il Real con me vince titoli". Poi la stoccata: "Noi stanchi di altre cose"

“La sconfitta del Barcellona in Champions ? Non mi dice niente. Se invece di vincere 4-1 contro il Lipsia avessimo perso 1-4, il mio stato d’animo sarebbe stato lo stesso per questa partita”. Lo ha detto José Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Liga tra Real Madrid e Barcellona . Il tecnico dei blancos ha poi spiegato: “Il merito va ai miei giocatori quando fanno bene e le critiche all’allenatore quando non fa altrettanto bene. È la storia di praticamente tutti gli allenatori del mondo. È la nostra vita. Tornare al Clásico ? Sono almeno due a stagione, non importa chi sia l’allenatore. Quello che conta è la dimensione mondiale del Clásico. Ci sono altri grandi appuntamenti nel mondo, ma questo è il Clásico ed è unico, il mondo si ferma”.

Le parole di Mourinho in conferenza

Sul momento del Real: "Siamo in una buona dinamica, giochiamo bene, segniamo gol… ma nel Clásico non vale quello che hai fatto prima, non ha influenza. È davvero diverso. Clasico partita decivisa? Non lo è. Il Real Madrid vince titoli con Mourinho”. Su Lamine Yamal: “Sono tutti molto bravi, è lo stesso che al Real Madrid. Non sono riuscito a trovare un solo giocatore che non sia molto bravo. Lui è un grande giocatore, e i grandi giocatori si fanno rispettare. Ma il rispetto è una cosa, cambiare piani, schemi e dimenticare la propria essenza è un’altra. Noi non lo faremo, né con lui, né contro nessun altro con la sua eccezionale qualità".

L'arbitro del Clasico

Infine, la risposta a Fermin Lopez e la frecciata sulla designazione arbitrale: "Fermin Lopez ha detto che i discorsi sugli arbitri sono stancanti? Che dire? Ci sono altre cose ci stancano, ma continuano a succedere... Designazione arbitrale? Mi sorprende un po’. Non mi dà mai fastidio il nome dell’arbitro. Parto dal principio che l’arbitro sia bravo, quello che mi dà fastidio è che si infrangano le regole e, secondo informazioni interne, ancora non si sa. Tre settimane fa è uscito un nome, ora un altro".