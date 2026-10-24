Alvarez regala i tre punti all'Atletico. Colpaccio Villarreal in casa del Valencia

L' Atletico Madrid non si ferma più e mette a bottino l'ottava vittoria in campionato: ai Colchoneros basta la firma di Julian Alvarez al minuto 48 per avere la meglio sul Deportivo la Coruna . In classifica l'Atletico consolida il secondo posto davanti al Real Madrid e si porta a -2 punti dal Barcellona capolista, impegnato domani nel Clasico contro i Blancos di Mourinho.

Colpacco del Villarreal, Elche e Racing ok

Le gare di oggi della decima giornata della Liga spagnola si aprono con la vittoria in trasferta dell'Elche sul campo del Rayo Vallecano per 3-0 grazie alle reti di Redondo, Nino e Valera. Vince anche il Racing Santander in casa contro l'Espanyol per 2-1: Belocian e Zabiri rispondono al vantaggio iniziale degli ospiti con Exposito. Colpaccio esterno del Villarreal in casa del Valencia nella vittoria per 2-1: Freeman e Mikautadze ribaltano la rete di Pepelu.

La classifica della Liga spagnola