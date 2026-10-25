Athletic Bilbao senza storia, che poker al Getafe! Tre punti e ora a -2 dalla zona Europa

L'Athletic Bilbao conquista i tre punti travolgendo senza storia il Getafe col punteggio di 4-0: grazie a questa vittoria, la formazione basca si è avvicinata alle posizioni europee, ora distanti solo due lunghezze. Il poker è stato firmato dalle reti di Berenguer, Iñaki, Paredes e Yuri. Mai pericolosi gli ospiti che hanno mostrato tutti i loro limiti, sia in difesa che in attacco: dopo la goleada subita in Conference League, altra sconfitta pesante per il Getafe che mette la squadra di Bordalás in una posizione delicata in LaLiga, ad un passo dalla zona retrocessione.