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Athletic Bilbao senza storia, che poker al Getafe! Tre punti e ora a -2 dalla zona Europa

La formazione basca vince una gara dominata si porta a ridosso dell'area Conference: in gol sono andati Berenguer, Iñaki, Paredes e Yuri
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Pubblicato il 25.10.2026, 16:37

1 min

Athletic BilbaoGetafe

L'Athletic Bilbao conquista i tre punti travolgendo senza storia il Getafe col punteggio di 4-0: grazie a questa vittoria, la formazione basca si è avvicinata alle posizioni europee, ora distanti solo due lunghezze. Il poker è stato firmato dalle reti di Berenguer, Iñaki, Paredes e Yuri. Mai pericolosi gli ospiti che hanno mostrato tutti i loro limiti, sia in difesa che in attacco: dopo la goleada subita in Conference League, altra sconfitta pesante per il Getafe che mette la squadra di Bordalás in una posizione delicata in LaLiga, ad un passo dalla zona retrocessione.

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