Caso Mbappé-Cina, il Real Madrid interviene con una nota: "Ci uniamo alle scuse"

Il Real Madrid ha diffuso una nota ufficiale per scusarsi con il popolo cinese dopo le polemiche suscitate dalle dichiarazioni di Kylian Mbappé su Mao Zedong . Il club spagnolo ha espresso il proprio rammarico per il disagio causato dalle parole dell'attaccante francese, ribadendo il rispetto per la Cina, la sua storia e la sua cultura, e si è unito alle scuse già presentate dal giocatore.

La nota del Real

"Il Real Madrid desidera porgere le proprie scuse al popolo cinese per il disagio che le recenti dichiarazioni del nostro giocatore Kylian Mbappé possono aver causato" si legge nella nota. "Il nostro club nutre un profondo rispetto per la Cina, la sua storia, la sua cultura e i suoi cittadini, così come per i milioni di tifosi cinesi che nutrono affetto e ammirazione per il Real Madrid. Il club si unisce alle scuse pubbliche espresse da Kylian Mbappé, con le quali il giocatore ha manifestato il proprio rammarico per le sue parole e ribadito il suo rispetto nei confronti del popolo cinese. Il Real Madrid riafferma il proprio impegno nei confronti dei valori del rispetto, della convivenza e della comprensione tra le culture, ed esprime l'auspicio di continuare a rafforzare i legami di amicizia e affetto che lo uniscono alla Cina e ai suoi cittadini".