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Tragedia Toledo, sospese le gare di Coppa del Re: il comunicato della Federcalcio spagnola

La RFEF: "L'intera famiglia del calcio spagnolo unita nel dolore per questa tragedia e offre il suo pieno supporto per assistere le vittime di questo devastante incidente"
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Pubblicato il 28.10.2026, 13:50

2 min

toledoRfefCoppa del Re

La Federazione calcistica spagnola ha deciso di sospendere tutte le partite in programma per questo mercoledì, 28 ottobre, valide per il primo turno della Copa del Rey. La sospensione è una conseguenza del tragico incidente ferroviario avvenuto questa mattina a Toledo. La federazione, come già comunicato in un messaggio su X , esprime il proprio rammarico e ritiene di non poter rimanere distaccata dalla società. Ciò riguarda un totale di 24 partite. Quelle in programma per domani, giovedì, si svolgeranno come previsto. Ora la RFEF dovrà riprogrammare le partite interessate in una nuova data in preparazione del sorteggio del secondo turno di Copa del Rey.

Il comunicato della RFEF

In segno di rispetto e solidarietà con tutte le vittime del tragico incidente ferroviario avvenuto mercoledì mattina presto nella provincia di Toledo, la Rfef (Federazione calcistica spagnola) ha sospeso le 24 partite del primo turno del Campionato spagnolo - Coppa del Re inizialmente previste per questo pomeriggio e questa sera. La Rfef comunicherà nei prossimi giorni il calendario aggiornato del torneo e gli orari definitivi di inizio delle partite rinviate. L'intera famiglia del calcio spagnolo resta unita nel dolore per questa tragedia e offre il suo pieno supporto alle autorità per assistere le vittime di questo devastante incidente”, si legge nel comunicato della federcalcio spagnola.

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