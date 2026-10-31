L'Atletico vince ancora, ma il Barcellona risponde: goleada all'Alaves e Flick primo

L’Atletico Madrid continua a vincere. Nell’undicesima giornata di Liga la squadra di Diego Simeone ha battuto 2-0 il Levante in trasferta e ha ottenuto la settima vittoria consecutiva in campionato. Ha segnato un gol per tempo: Grimaldo ha sbloccato la partita nel primo tempo, poi al 62' Giuliano Simeone ha chiuso il risultato su assist di Baena. L'ex Juve David è entrato al 67' minuto di gioco. Con questo successo i Colchoneros sono saliti a 28 punti e per qualche ora sono rimasti da soli in testa alla classifica. Il Barcellona ha risposto subito. La squadra di Flick ha travolto l’Alavés 6-1 chiudendo la partita già nel primo tempo. Raphinha ha aperto le marcature all’8' su assist di Fermín López. Al 23' lo stesso Fermín ha segnato il 2-0 su passaggio di Lamine Yamal. Al 41' Raphinha ha fatto doppietta, ancora servito da Fermín, e nel recupero del primo tempo Lamine Yamal ha segnato il 4-0 su assist di Cancelo. Nella ripresa il talento spagnolo ha segnato anche il 5-0 al 64', su passaggio di Gabriel Jesus, e all’81' Gordon ha firmato il 6-0 su assist di Rodri. L’Alavés ha segnato il gol della bandiera all’84' con Díaz. I blaugrana salgono a 30 punti e tornano al primo posto, con due punti di vantaggio sull’Atletico.