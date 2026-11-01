Real Madrid, tris al Racing Santander. L'ex Torino Berenguer stende la Real Sociedad
Il Real Madrid di José Mourinho travolge 3-0 il Racing Santander e continua la rincorsa alla vetta della Liga. Le Merengues chiudono i conti già nel primo tempo: Mbappé sblocca la gara su rigore all'11', Bellingham raddoppia al 21' su assist di Arda Güler e Diomande firma il tris al 36' con una splendida conclusione al volo dalla distanza. Con questo successo, il quarto consecutivo in campionato, i Blancos salgono a 27 punti, consolidando il terzo posto, a una lunghezza dall'Atletico Madrid e a tre dal Barcellona capolista.
Liga: gli altri risultati
Nelle altre gare, il Getafe supera 3-1 il Siviglia rimontando l'iniziale vantaggio di Kike Salas grazie alle reti di Enes Ünal, Satriano e Mangala. Successo prezioso anche per il Valencia, che espugna 1-0 il campo dell'Elche grazie al gol di Umar Sadiq al 69', conquistando tre punti importanti nella lotta per la salvezza. L'Athletic Bilbao conquista la vittoria contro la Real Sociedad in Liga, in una sfida tutt'altro che semplice: Inaki Williams apre le marcature all'11' per i padroni di casa, a cui risponde Sucic alla mezz'ora di gioco. Il Bilbao ritorna in vantaggio allo scadere del primo tempo con l'ex Torino Berenguer, con la partita che non subirà variazioni fino al termine.
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