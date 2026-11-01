Real Madrid, tris al Racing Santander. L'ex Torino Berenguer stende la Real Sociedad

Il Real Madrid di José Mourinho travolge 3-0 il Racing Santander e continua la rincorsa alla vetta della Liga. Le Merengues chiudono i conti già nel primo tempo: Mbappé sblocca la gara su rigore all'11', Bellingham raddoppia al 21' su assist di Arda Güler e Diomande firma il tris al 36' con una splendida conclusione al volo dalla distanza. Con questo successo, il quarto consecutivo in campionato, i Blancos salgono a 27 punti, consolidando il terzo posto, a una lunghezza dall'Atletico Madrid e a tre dal Barcellona capolista.