Fermin fa doppietta al Metropolitano: il Barcellona risponde al Real e torna in testa, Atletico ko

MADRID (Spagna) - Il gol a freddo di Giuliano Simeone dopo appena 10', che per poco più di mezz'ora manda papà Cholo in testa alla classifica di Liga, non basta all'Atletico Madrid: non si ferma la marcia del Barcellona che, grazie alla doppietta di Fermin in chiusura di primo tempo (45') e intorno alla metà della ripresa (66') su assist di Lamine Yamal, si riporta in vetta con tre lunghezze di margine sul Real e cinque sui rivali odierni.

Gli altri match

Negli altri match di giornata, il Betis sbanca Elche nel finale grazie a Riquelme (81') e Bartra (89'), la Real Sociedad - eurorivale della Juventus il prossimo 28 gennaio - batte di misura il Rayo Vallecano con gol di Oskarsson al 67' e il Villarreal regola 2-0 il Getafe (a segno Buchanan all'80' e Romero al 91'). Chiude il quadro lo 0-0 tra Celta Vigo e Levante.