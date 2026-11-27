La scorsa estate, c’è stato un momento in cui erano davvero in pochi a voler scommettere un centesimo su José Mourinho di nuovo protagonista a Madrid a quasi 15 anni dalla sua prima esperienza sulla panchina del Real. Era il 2010 quando arrivò nella capitale spagnola dopo aver conquistato il Triplete con l'Inter. Allora era l'allenatore di moda, l'uomo chiamato a interrompere l'egemonia del Barcellona di Pep Guardiola. Portava con sé un’enorme carica emotiva, una personalità ingombrante e diede vita a una rivalità che avrebbe finito per superare i confini del campo. I botta e risposta con il tecnico catalano, le conferenze stampa trasformate in duelli e le polemiche di quegli anni appartengono ormai alla storia e alla leggenda del calcio non solo spagnolo, ma mondiale. Il Mourinho tornato a Madrid lo scorso mese di giugno era, invece, un uomo diverso. Arrivava da stagioni complicate, lontano dai fasti che ne avevano accompagnato l'ascesa e in molti erano convinti che il suo tempo fosse ormai passato. Ebbene, tutti loro sono stati smentiti dai risultati: «Il calcio è cambiato dal punto di vista tattico, fisico, offensivo e difensivo, ma Mourinho continua a essere competitivo con le sue squadre».