Mou, l’allenatore sempre di moda
La scorsa estate, c’è stato un momento in cui erano davvero in pochi a voler scommettere un centesimo su José Mourinho di nuovo protagonista a Madrid a quasi 15 anni dalla sua prima esperienza sulla panchina del Real. Era il 2010 quando arrivò nella capitale spagnola dopo aver conquistato il Triplete con l'Inter. Allora era l'allenatore di moda, l'uomo chiamato a interrompere l'egemonia del Barcellona di Pep Guardiola. Portava con sé un’enorme carica emotiva, una personalità ingombrante e diede vita a una rivalità che avrebbe finito per superare i confini del campo. I botta e risposta con il tecnico catalano, le conferenze stampa trasformate in duelli e le polemiche di quegli anni appartengono ormai alla storia e alla leggenda del calcio non solo spagnolo, ma mondiale. Il Mourinho tornato a Madrid lo scorso mese di giugno era, invece, un uomo diverso. Arrivava da stagioni complicate, lontano dai fasti che ne avevano accompagnato l'ascesa e in molti erano convinti che il suo tempo fosse ormai passato. Ebbene, tutti loro sono stati smentiti dai risultati: «Il calcio è cambiato dal punto di vista tattico, fisico, offensivo e difensivo, ma Mourinho continua a essere competitivo con le sue squadre».
Mou e le caratteristiche in comune con Flick
A offrire una chiave di lettura interessante è stato, ieri, Quique Sánchez Flores, allenatore dell'Alavés, avversario domani sera dei blancos in campionato: «È un allenatore capace di adattarsi alle tendenze, alle mode dei sistemi e delle tattiche, così come ai progressi del calcio. È questo che gli permette di mantenere la sua importanza e il suo livello». Un elogio che, in fondo, riguarda una categoria sempre più rara: quella degli allenatori esperti, capaci di attraversare epoche calcistiche differenti senza rimanere prigionieri del proprio passato. Una caratteristica che lo accomuna al suo principale rivale, Hansi Flick: entrambi oltre i sessant’anni, entrambi leader di due tra i club più importanti del pianeta. Il tedesco è arrivato a Barcellona quasi in sordina, ma ha saputo restituire alla squadra un’identità vincente e riportarla al centro del calcio europeo. E anche dopo il 4-1 rifilato a Baku al Sabah non ha rinunciato alla propria natura esigente. Il gol incassato lo ha amareggiato: «Così non va, dobbiamo migliorare». Tutto ciò mentre, in giro per l’Europa, si fa spazio una nuova generazione di tecnici: da Arteta a Maresca, Fabregas, Chivu, Kompany e tutti gli altri interpreti di un calcio che cambia rapidamente. Eppure, proprio in Spagna, dove la modernità tecnico-tattica è diventata una caratteristica distintiva, le due squadre di riferimento hanno scelto di affidarsi a due uomini di grande esperienza. Non è un ritorno al passato, ma la dimostrazione che l’esperienza può ancora dialogare con il presente. A patto di avere la voglia di farlo.
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