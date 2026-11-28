L' Atletico Madrid vince 3-2 sul campo dell' Elche e si porta al secondo posto in Liga. Dopo 7 minuti i Colchoneros sono già sul doppio vantaggio grazie al rigore di Grimaldo e a Lee , i padroni di casa accorciano con Martim Neto prima che Julian Alvarez firmi il gol dell'1-3. In avvio di ripresa Sangaré accorcia ma non basta.

Clamorosa sconfitta del Real Madrid

Impresa dell'Alaves, che prima di oggi non aveva ancora vinto fuori casa in campionato e ottiene i 3 punti al Bernabeu, battendo 2-1 il Real Madrid. Gli ospiti si portano sul doppio vantaggio grazie a Toni Martinez e Angel Perez, poi Mbappé riapre la partita ma non evita il ko. Nel finale l'arbitro assegna inizialmente un rigore alle Merengues, poi dopo revisione var cambia la decisione ed estrae il giallo per simulazione a Bellingham, il quale era già ammonito e quindi lascia i suoi in 10.

Colpaccio del Rayo, poker Bilbao

Nelle gare del pomeriggio, colpo eserno del Rayo Vallecano, che batte 1-0 il Real Betis con gol di de Frutos. L'Athletic Bilbao vince invece 4-3 contro il Malaga: a segno Sancet, Berenguer, Nico Williams e Rincon, mentre al Malaga non bastano Cajuste e la doppietta di Nino.