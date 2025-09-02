"Avevo bisogno di cambiare aria": Nico Gonzalez si presenta così all'Atletico Madrid

"Sarà una grande sfida. Ho trascorso 3 anni in Germania e 4 in Italia, avevo bisogno di cambiare aria e credo che fosse il momento giusto per venire in Spagna in un club così grande come l'Atletico". Queste le prime parole di Nico Gonzalez da nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. I colchoneros hanno ufficializzato l'acquisto dell'argentino, che lascia così la Juventus dopo una sola stagione. "Sono davvero felice di essere qui, per un argentino è un sogno giocare in un club come l'Atletico, che ha già avuto tanti argentini che hanno fatto la storia ed è bello che ognuno possa metterci del suo", ha dichiarato l'esterno offensivo nella prima intervista ai canali ufficiali del club madrileno.
L'entusiasmo di Nico Gonzalez
"È una grande gioia sapere che tutto si è concretizzato, poiché sono consapevole di entrare a far parte di un gruppo splendido. Spero di godere di quest’esperienza, dell’atmosfera che si respira in campo e di dare il massimo in ogni partita". Nico Gonzalez promette di "portare l'Atletico ai vertici. Sono certo che anche il resto della squadra si impegnerà allo stesso modo. È tutto straordinario: il team, l’allenatore e i tifosi, semplicemente incredibile. Ho seguito le partite e non vedevo l’ora di essere qui; sarà un vero piacere giocare per questa tifoseria e vivere quest’esperienza", ha concluso. Il 27enne è stato convocato dal ct dell'Argentina Scaloni per le ultime due partite di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Venezuela ed Ecuador. Successivamente sarà a disposizione del Cholo Simeone per iniziare la sua nuova avventura con l'Atletico.