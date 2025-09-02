"Avevo bisogno di cambiare aria": Nico Gonzalez si presenta così all'Atletico Madrid

"Sarà una grande sfida. Ho trascorso 3 anni in Germania e 4 in Italia, avevo bisogno di cambiare aria e credo che fosse il momento giusto per venire in Spagna in un club così grande come l'Atletico". Queste le prime parole di Nico Gonzalez da nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. I colchoneros hanno ufficializzato l'acquisto dell'argentino, che lascia così la Juventus dopo una sola stagione. "Sono davvero felice di essere qui, per un argentino è un sogno giocare in un club come l'Atletico, che ha già avuto tanti argentini che hanno fatto la storia ed è bello che ognuno possa metterci del suo", ha dichiarato l'esterno offensivo nella prima intervista ai canali ufficiali del club madrileno.