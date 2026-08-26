Alvarez, il caos Atletico non si placa: niente allenamento dopo i fischi del Metropolitano

Si fa sempre più rovente l'asse Torino-Madrid. Tanti i fascicoli sui tavoli di Juve e Atletico, tutti di attaccanti. Dalle persistenti incognite sul futuro di Nico Gonzalez, rinato alla corte di Simeone dove l'argentino tornerebbe a gambe levate, alla richiesta di Spalletti di un "attaccante diverso" da Kolo Muani che troverebbe in Sorloth il candidato ideale, fino al desolante finale verso cui si trascina la storia tra i colchoneros e Julian Alvarez, uscito tra le bordate di fischi del Metropolitano al termine della gara contro il Villarreal conclusa in parità. Un'uscita di scena che non è passata inosservata, distante dai compagni di squadra e che anticipa l'addio - in solutidine e colmo di rancori da parte dei tifosi - voluto dallo stesso accante, che alla dirigenza ha chiesto esplicitamente di essere ceduto. Le ultime notizie danno l'attaccante assente dalla seduta di allenamento. Stando a quanto riportato da 'Marca', la causa dell'assenza sembra sia dovuta alle condizioni di salute del giocatore, tenuto lontano dai campi da un malessere. Su Alvarez resta comunque forte l'attenzione dell'Arsenal, anche se l'argentino ha indicato nel Barcellona la sua destinazione prediletta. Ed è così che lo scenario dell'addio si estende oltre i confini allargandosi al connazionale Nico Gonzalez che la scorsa stagione - disputata in prestito ma senza che si siano verificate le condizioni del riscatto - ha onorato il proprio dovere sulle fasce, e perfino sul centravanti bianconero David, che a un anno dal suo approdo alla Continassa non è però riuscito a liberarsi della nomea di flop.