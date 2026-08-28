Alvarez, telenovela infinita: presentato certificato medico per depressione. E l'Atletico Madrid...

Per il terzo giorno consecutivo Julian Alvarez non si é presentato all'allenamento collettivo dell'Atletico Madrid e quindi anche oggi lavorerà da solo, riferisce Marca. L'argentino punta i piedi per andare al Barcellona che per lui ha presentato da tempo un'offerta da 100 milioni di euro ai colchoneros. Ma l'Atlético Madrid ha chiarito, sia pubblicamente che privatamente, che considera l'attaccante incedibile. "Julián non sta bene. Ci sono state persone che hanno cercato di ingannarlo e confonderlo, e me ne rammarico profondamente - ha commentato l'ad dell'Atletico, Miguel Ángel Gil Marín, in occasione del sorteggio di Champions League - E' molto confuso e sta attraversando un momento difficile, sia a livello personale che professionale".
Julian Alvarez salta un altro allenamento con l'Atletico
Il malumore di Julian Alvarez prosegue, gettando ulteriori ombre su quello che sarà il suo futuro all'Atletico Madrid. Il calciatore ha presentato un certificato medico che attesterebbe uno stato di depressione, mediante il quale ha saltato il terzo allenamento consecutivo con la prima squadra. Il rapporto con la società è tutt'altro che roseo, così come quello con i tifosi dell'Atletico, i quali nel corso dell'ultima partita contro il Villarreal hanno inondato di fischi il calciatore argentino. Julian Alvarez non è sereno a Madrid e nei prossimi giorni si capirà quale sarà il suo futuro. E il Barcellona resta alla finestra...