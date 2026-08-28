Alvarez, telenovela infinita: presentato certificato medico per depressione. E l'Atletico Madrid...

Per il terzo giorno consecutivo Julian Alvarez non si é presentato all'allenamento collettivo dell'Atletico Madrid e quindi anche oggi lavorerà da solo, riferisce Marca. L'argentino punta i piedi per andare al Barcellona che per lui ha presentato da tempo un'offerta da 100 milioni di euro ai colchoneros. Ma l'Atlético Madrid ha chiarito, sia pubblicamente che privatamente, che considera l'attaccante incedibile. "Julián non sta bene. Ci sono state persone che hanno cercato di ingannarlo e confonderlo, e me ne rammarico profondamente - ha commentato l'ad dell'Atletico, Miguel Ángel Gil Marín, in occasione del sorteggio di Champions League - E' molto confuso e sta attraversando un momento difficile, sia a livello personale che professionale".