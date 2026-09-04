"David, abbiamo bisogno di te": Atletico Madrid, tutte le parole di Simeone sull'ex Juve

"Si sta allenando molto bene. Sarà convocato e ci aspettiamo il meglio da lui, così come da tutti i suoi compagni". Così Diego Simeone commenta la preparazione alla sfida valida per la quarta giornata campionato contro l'Athletic Bilbao in programma sabato 5 al San Mamés e che vedrà Julian Alvarez nuovamente a disposizione del tecnico. Dopo avere chiesto il divorzio con i colchoneros, essersi promesso al Barça, fatto incetta di fischi al Metropolitano e aver saltato gli allenamenti, l'attaccante classe 2000 è stato "reintegrato" in rosa. E mentre si infiammava l'asse Madrid-Barcellona , l'Atletico accoglieva l'ex Juve Jonathan David , che alla corte di Simeone spera di potere beneficiare degli steffi effetti che hanno rilancato Nico Gonzalez , ora tornato al servizio della Vecchia Signora. Queste le parole dell'allenatore, la cui agenda prevede poi il debutto in Champions League contro il Liverpool ad Anfield (appuntamento mercoledì 9): "Julian si sta allenando molto bene. Sarà convocato e ci aspettiamo il meglio da lui, così come da tutti i suoi compagni. Io guardo sempre avanti. Abbiamo davanti una stagione bella, con tante sfide. Affronteremo ogni partita cercando di fare il meglio possibile. Per me la vita è piena di opportunità e Julian ora ne ha una per sistemare alcune cose. Spesso passiamo troppo tempo a giudicare e dovremmo preoccuparci meno di farlo e imparare di più. Spero che questa situazione gli sia servita come insegnamento. Voglio che sia felice e, come gli ha detto ieri Futre in un bellissimo video, al quale mando un abbraccio, spero che possa dimostrarlo segnando gol".

Simeone: "Voglio lo stesso David del Lilla"

Simeone ha poi risposto sull'addio alla nazionale spagnola del neo campione del mondo Marcos Llorente: "Qui giocherà finché deciderà lui. È una persona che ha le idee molto chiare e quella decisione rappresenta ciò che sente. Lo felicito per questo. A volte l'ego ci porta a voler rimanere in un posto quando forse non dovremmo. Siamo molto contenti di tutto quello che ci trasmette". Così invece sull'ex bianconero David: "Mateu (il ds dell'Atletico Madrid Alemany, ndr) ha fatto un lavoro grandissimo".

"Sono contento delle possibilità che ci hanno dato per poter competere. È sempre diverso avere degli attaccanti oppure dei trequartisti che arrivano al gol. Domani ci aspettiamo che ognuno dia il meglio di sé. Abbiamo bisogno del calciatore che abbiamo visto al Lille. Abbiamo parlato con lui e ne abbiamo bisogno. Lo vediamo entusiasta e con grande voglia. Speriamo che il campo gli permetta di darci quello che vuole e quello che ci aspettiamo da lui". Infine, il tecnico ha risposto così sulla concorrenza in campionato: "Non cambierà ciò che accade da 15 anni. Ci sono Real Madrid e Barcellona, e tutti gli altri che cercano di avvicinarsi".