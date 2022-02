Barcellona, Depay continua ad allenarsi a parte: è in forse per il Napoli

Memphis Depay continua a rimanere in dubbio per la partita contro il Napoli, valida per l'andata degli spareggi di Europa League in programma giovedì 17 a Barcellona. L'attaccante olandese continua nel suo percorso di recupero individuale. Il giocatore blaugrana è out dal 10 dicembre per una lesione al bicipite femorale. Xavi, poi, si trova a dover fare i conti con diversi infortunati, tra cui Ansu Fati, Sergi Roberto e Samuel Umtiti. Tutti saranno sicuramente ai box per la gara contro i ragazzi di Spalletti. Non preoccupa, invece, Adama Traoré: oggi si è fermato in via precauzionale per problemi allo stomaco. Ci dovrebbe essere contro il Napoli, al pari di Eric Garcia.