Dani Alves duro su Messi: "Non si diverte, lo vedo fuori posto al Psg"

A pochi giorni dalla supersfida contro il Real Madrid, in programma domenica 20 marzo alle 21:00 al Bernabeu, il terzino del Barcellona Dani Alves, intervistato da Espn, parla così del Clasico: "Possiamo battere chiunque, non dobbiamo perdere il nostro stile. É quello che ci rende unici". Poi va giù duro su Messi, che non sta vivendo il miglior momento della sua carriera: "Al Psg non si sta divertendo, è fuori posto. Si spera possa tornare al Barcellona. Se viene, che venga con me qui" ha spiegato il brasiliano con una risata.