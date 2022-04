Mundo Deportivo: "United, il Barcellona torna su Rashford"

Il Barcellona starebbe lavorando per rafforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. I primi nomi sulla lista sarebbero quelli di Lewandowski e Haaland , però i catalani starebbero seguendo anche altre piste nel caso in cui i due bomber della Bundesliga optassero per altre destinazioni. Una di queste pieste alternative, secondo quanto riportarto da Mundo Deportivo , porterebbe all'attaccante del Manchester United Marcos Rashford .

Il suo contratto scade il prossimo anno

Il 24enne non è uno dei titolari dell'11 di Rangnick e potrebbe decidere di lasciare Old Trafford, ma prima ne vorrebbe parlare con il prossimo allenatore dei Red Devils Erik Ten Hag, così da poter capire quali sono le intenzioni del tecnico olandese. Il suo contratto scade nel 2023, il Barcellona starebbe monitorando la sua situazione così come il Psg, club anch'esso che sarebbe interessato al giocatore inglese. In questa stagione Rashford ha segnato 5 gol in 31 presenze, statistiche lontane da quelle degli anni precedenti.