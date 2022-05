Daily Mail: "Coutinho, offerta al ribasso dell'Aston Villa al Barcellona"

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l'Aston Villa avrebbe fatto recapitare una prima offerta al Barcellona per acquistare in maniera definitiva Philippe Coutinho: 14 milioni di euro. Offerta che, però, è decisamente più bassa rispetto all'opzione d'acquisto concordata a gennaio, quando l'ex Inter è stato ceduto in prestito fino al termine della stagione alla squadra allenata da Steven Gerrard, suo ex compagno al Liverpool: 40 milioni di euro. Da quando è sbarcato nuovamente in Inghilterra, il brasiliano è tornato su livelli più che buoni, vicini a quello che aveva fatto vedere quando era ai Reds. Per questo i Villains vorrebbero acquistarlo a titolo definitivo, ma vorrebbero anche cercare di abbassare la cifra pattuita durante la scorsa sessione di mercato.