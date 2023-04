Barcellona, Lewandowski chiama Messi: "Con lui la prossima stagione"

Robert Lewandowski chiama Lionel Messi. Il 35enne argentino non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza col Psg e da tempo il Barcellona sta lavorando per riportarlo a fine stagione in blaugrana. Uno scenario che esalta Lewandowski: "Messi appartiene al Barça e, se torna, sarà qualcosa di incredibile. Sappiamo che il suo posto è qui al Barcellona. Non so cosa succederà, ma spero che la prossima stagione potremo giocare insieme". L'attaccante polacco del club catalano, non fa mistero sul fatto che gli piacerebbe giocare con "la Pulce". In scadenza di contratto a giugno, il sette volte Pallone d'Oro non dovrebbe prolungare l'avventura nella capitale francese.