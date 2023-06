Barcellona-Inigo Martinez: una clausola speciale può bloccare tutto

Inigo Martinez sembra destinato ad essere il primo rinforzo del Barcellona per la stagione 2023-2024. Il 32enne difensore centrale dell'Athletic Bilbao e della nazionale spagnola è un vecchio pallino dei blaugrana e, giunto a scadenza, avrebbe raggiunto già un accordo con il Barca per le prossime due stagioni. Nell'accordo c'è però una clausola importante che ha a che fare con i problemi economici della società catalana, che sta negoziando con la Liga l'approvazione del piano di sostenibilità economica che segnerà le possibilità del club nel mercato estivo.

Per Xavi la priorità resta sostituire Busquets

Se sarà approvato nei termini desiderati dal Barcellona, non ci saranno problemi e l'annuncio di Inigo Martinez non richiederà molto tempo; qualora invece il piano venga bocciato, il difensore non sarebbe più una priorità per Xavi, che ha sempre detto di volere innanzitutto un sostituto di Busquets.