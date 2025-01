Barcellona, riecco Dani Olmo e Pau Victor (per ora): cos'è successo

Sospiro di sollievo, almeno temporaneo, per il Barcellona . I blaugrana potranno momentaneamente impiegare Dani Olmo e Pau Victor . I due calciatori, nonostante il problema relativo al tesseramento, erano stati ugualmente convocati da Hansi Flick per il mini torneo, che vede i catalani impegnati questa sera contro l' Athletic Bilbao nella semifinale. Il Barça si era nel frattempo rivolto al CSD (Consejo Superior de Deportes) sulla questione, con la decisione arrivata proprio a pochissimo dallo start dell'incontro (in cui i due comunque non potranno giocare).

Barcellona, riecco (per ora) Dani Olmo e Pau Victor

Il CSD ha dato il proprio ok ai blaugrana per l'impiego di Olmo e Victor, concedendo la misura cautelare d'urgenza che sospende i provvedimenti contro il tesseramento dei due calciatori in questione. Nel comunicato diramato, viene specificato che a partire da domani (e dunque non dal match di questa sera) Dani Olmo e Pau Victor potranno essere nuovamente a disposizione. All'interno della nota il CSD spiega che "la mancata adozione di questa misura precauzionale causerebbe un grave danno economico e sportivo alla società e, soprattutto, ai calciatori".

Il provvedimento adottato, che consentirebbe ai due giocatori di poter scendere in campo già nel prossimo match, rimane comunque provvisorio "in attesa che si risolva definitivamente il ricorso in atto". Dunque, attendendo responsi definitivi, viene meno anche la querelle legata al possibile addio di Dani Olmo, su cui già diversi club si erano fiondati. Lui, insieme a Pau Victor, potranno dunque giocare l'eventuale finale di Supercoppa spagnola in programma domenica, nel caso i blaugrana vincano questa sera.