"Espulsione? Mi godo il trofeo": Szczesny e il rosso in Real Madrid-Barça

Primo trofeo con il Barcellona per Wojciech Szczesny , eppure la sua partita è stata tutt'altro che indimenticabile. L'ex portiere della Juve infatti ha potuto sollevare al cielo la Supercoppa di Spagna dopo che i blaugrana hanno nettamente battuto il Real Madrid in finale . Ma l'estremo difensore polacco ha ricevuto un cartellino rosso al 56': espulsione diretta per aver atterrato Kylian Mbappé con il francese involato verso la porta. Un fallo da cui, tra l'altro è nato il gol del 2-5 di Rodrygo direttamente su punizione. Nonostante l'intervento avventato, il suo rosso non ha compromesso la vittoria finale. A distanza di alcune ore dalla partita, Szczesny ha detto la sua attraverso i propri canali social.

Szczesny, post social dopo il rosso in Real-Barça

Con un post su Instagram, Szczesny ha voluto chiarire la sua posizione dopo l'espulsione ricevuta nel Clasico: "Sì, ho preso una decisione sbagliata e sono stato espulso nel mio primo El Clasico! Sì non è una sensazione particolarmente bella. Ma l'esperienza mi permette di vedere le cose da un'altra prospettiva. A settembre mi ritiravo dal calcio e mi godevo la vita sulle spiagge e sui campi da golf di Marbella. 4 mesi dopo ho potuto fare una partita che prima potevo guardare solo in TV o giocare su Fifa. E non mi sarei mai nascosto giocando questa partita con la paura di prendere decisioni difficili e rischiare. Si potrebbe pensare che sia stato quell'atteggiamento a causare il mio cartellino rosso. Preferisco pensare che sia proprio questo atteggiamento che mi ha portato ad essere dove sono ora, ed è grazie al mio coraggio, a volte irragionevole, che ora riesco a godermi il mio primo trofeo da giocatore del Barcellona! Vivere la vita senza paura a volte può farti male ma credimi, in cambio avrai un'avventura incredibile! I love this game! #ViscaelBarca".