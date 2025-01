Szczesny mette in difficoltà Flick: "Fantastico. Ora la situazione cambia"

In vista della Champions e della sfida contro il Benfica al Da Luz, Hansi Flick ha presentato la sfida del suo Barcellona in conferenza stampa oggi e spiegato cosa significherebbe vincere domani: "L’obiettivo di entrambi è vincere la partita di domani. È un passo importante per noi. Vogliamo vincere per andare agli ottavi. Top 8? Ora siamo secondi. Sarebbe davvero positivo ottenere questi tre punti". Il tecnico blaugrana ha poi aggiunto: "Vincere la Champions è una delle cose più difficili del mondo. Stiamo facendo bene, ma ci sono molte squadre forti che stanno facendo bene. Siamo in tre competizioni. Se guardi i risultati di LaLiga, non stiamo facendo un buon lavoro, ma se guardi il gioco, lo facciamo molto bene. Contro il Getafe è difficile giocare. Il Benfica è una squadra che gioca molto bene, è un piacere vedere come costruiscono il gioco. Di María è uno dei miei giocatori preferiti. Vediamo come andrà domani".