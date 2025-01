Szczesny, annuncio di Flick per Barcellona-Atalanta: "Ho deciso così"

Se in campionato il Barcellona continua a non trovare la giusta continuità, in Champions League la musica è tutt'altra. I catalani sono al secondo posto della classifica generale, alle spalle del solo Liverpool a punteggio pieno. Nell'ultima giornata i blaugrana ospiteranno l' Atalanta di Gian Piero Gasperini e nella conferenza stampa di vigilia, nella quale Flick ha presentato la gara, a destare particolare interesse è stato l'annuncio della titolarità dell'ex Juve Wojciech Szczesny , nonostante diverse prestazioni discutibili .

Barcellona-Atalanta, le parole di Flick su Szczesny

L'ex portiere della Juventus, ritiratosi dal calcio giocato in estate salvo poi fare marcia indietro per vestire la maglia del Barcellona, sembra aver scalato le gerarchie in casa blaugrana. Così, Hans Flick ha deciso di premiarlo nuovamente con una maglia da titolare nell'ultima partita della prima fase di Champions League contro l'Atalanta: "Se dico qualcosa di positivo su uno, vuol dire che l'altro è inferiore, e questo non mi piace. Devo prendere decisioni anche sul portiere, Tek è esperto e ha personalità, ma entrambi sono ottimi portieri, ho deciso insieme al mio staff di puntare su Tek, ed è questa la mia posizione. Inaki ha fatto bene, ma io ho scelto Szczesny".