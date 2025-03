Szczesny, nel trionfo il ricordo Juve: "Motta? La conseguenza è questa"

Szczesny, l'analisi di Benfica-Barcellona

Szczesny, portiere del Barcellona, ha analizzato la sfida contro il Benfica al termine della gara: "È stato un test importante per capire il carattere della squadra dopo l’espulsione di Pau (Cubarsì ndr), ci siamo compattati aspettando l’occasione per riparttire e abbiamo vinto. È stata molto difficile, ma abbiamo dimostrato la forza del Barcellona".

Il portiere polacco poi ha parlato di come si strano giocarsi un ottavo di Champions dopo il ritiro annunciato in estate: "È stranissimo, mi è servito molto il periodo in cui non giocavo per prepararmi al ritmo partita e senza la responsabilità di giocarle. Il mister mi ha dato l’opportunità e le cose stanno andando bene. L’esperienza aiuta mentalmente, fisicamente mi sento bene, non avevo deciso di ritirarmi per questo. Ho ritrovato quella sensazione qui a Barcellona, è bello preparare le partite anche a livello mentale e allo stesso tempo è strano".