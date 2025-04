In attesa dell'Inter, il Barcellona blinda Flick sognando il Triplete

La stagione che sta per concludersi vede un Barcellona assoluto protagonista. In piena corsa per la vittoria della Liga davanti al Real Madrid, così come per la Coppa del Rey, ma soprattutto in lotta per un posto in finale di Champions League. Qualificazione che dovrà passare dal doppio confronto con l'Inter. Se i blaugrana possono sognare il terzo triplete della loro storia, gran parte del merito va al tecnico Hansi Flick che, secondo quanto riportato da Marca, prolungherà il suo contratto con la società catalana.