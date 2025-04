Inzaghi, ti spinge anche Flick: “Inter con la difesa più forte d’Europa. Sarà dura”

Sull' Inter : "Tutti sanno che in difesa è una squadra molto forte, che ha nelle transizioni il proprio principale punto di forza. Però anche noi siamo bravi, specie nel palleggio. dovremo fare di tutto per passare come squadra ". I nerazzurri sono reduci da tre sconfitte, Yamal commenta così: "Credo che una semifinale di Champions sia un contesto molto diverso da quello di una partita di campionato. Penso che daranno il massimo come noi ". Quale giocatore dell'Inter ha impressionato di più lo spagnolo? "Beh, Lautaro è uno dei giocatori che mi piacciono di più, così come Barella . L'Inter è un mix di giocatori, quando ha il possesso sa giocare molto bene ed è una delle migliori d'Europa in contropiede, è una squadra che mi piace molto vedere".

Da mesi ormai impazza il paragone con Messi. Come lo vive Yamal? "Non mi paragono a lui, perché non mi paragono con nessuno e figuriamoci con Messi. Lascerei perdere. Noi pensiamo solo a migliorare ogni giorno di più, i confronti non hanno senso e figuriamoci se con Messi: lo ammiro, perché è il miglior giocatore della storia. Ma senza fare paragoni". L'argentino con l'Inter non ha mai segnato...: "Beh, vediamo (ride, ndr). Spero che sia l'era del Barça, e di Lamine nel Barça. Messi non ha segnato con l'Inter, ma con tante altre squadre: spero di farlo anche io". E aggiunge: "Credo che nel calcio non ci sia età, è uno sport che valuta la qualità di ognuno. Conta essere pronti, allenati: non c'è una questione di età. Noi lo dimostriamo: siamo giovani e giochiamo a livello alto". Sui consigli di Raphinha: "La risposta sarebbe molto lunga, posso dire che mi ha dato un consiglio di cui avevo bisogno, su una cosa personale che sapeva solo lui. Mi ha aiutato molto, è un veterano e ha tanta esperienza: è importante che uno come lui si interessi ai giovani". E sul sacrifico visto contro il Real Madrid: "Noi siamo cresciuti al Barcellona, ne sentiamo i colori e vogliamo che la squadra vinca. Non è la stessa cosa venire da fuori o essere cresciuti nella Masia: un Clasico non è una gara come le altre per noi".