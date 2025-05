“Yamal in Italia non giocherebbe”: Velasco, l’uscita fa discutere

"Yamal non giocherebbe in Italia, soprattutto non avrebbe giocato un anno fa, come anche Pedri che ha 18 anni. Io credo che qui non giocherebbero perché da noi c’è sfiducia e sospetto nei giovani, non sono mai pronti, oltre che una certa esterofilia. Credo che vada cambiata questa mentalità, dare più fiducia ai giovani, anche nella serie A e nella Nazionale, per abbassare costi e aumentare l’entusiasmo, perché i giovani portano un sacco di entusiasmo”. Lo ha detto il ct della Nazionale di volley femminile Julio Velasco, nel suo intervento alla presentazione della stagione delle Nazionali italiane di pallavolo.