Flick rinnova con il Barcellona fino al 2027: ecco l'annuncio ufficiale

Il Barcellona e Hansi Flick hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto che lo legherà al club blaugrana fino al 30 giugno 2027. L'allenatore tedesco, ex del Bayern Monaco e della nazionale della Germania, è approdata in Spagna lo scorso 29 maggio: a gennaio vince il suo primo trofeo con i blaugrana battendo 5-2 il Real Madrid nella Supercoppa spagnola. Il bis arriva sempre contro il Real Madrid (4-2) nella finale di Coppa del Re prima di alzare al cielo la Liga spagnola, vincendo così tutti e tre i trofei nazionali. Unica nota stonata l'eliminazione dalla Champions League in semifinale contro l'Inter.