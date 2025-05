"Szczesny dal ritiro al rinnovo con il Barcellona: prosegue l'avventura dell'ex Juve"

Un altro anno di contratto con opzione per un'ulteriore stagione. Secondo "Marca", su queste basi il Barcellona e Wojciech Szczesny hanno trovato un accordo per rinnovare il contratto. Il polacco, che dopo la chiusura della sua avventura alla Juventus aveva annunciato il ritiro, da gennaio in poi è stato tra i grandi protagonisti del Barça, che ha centrato il "triplete" nazionale vincendo Liga, Coppa del Re e Supercoppa di Spagna.

Così Szczesny ha conquistato Barcellona

Dopo il grave infortunio di Marc-André Ter Stegen in occasione della partita contro il Villarreal dello scorso 22 settembre, i Blaugrana sono subito corsi ai ripari, pescando dal mercato degli svincolati l'ex bianconero. Nei primi due mesi il polacco non è mai stato impiegato dal tecnico Hansi Flick, che gli preferiva Iñaki Peña e comprensibilmente ha aspettato prima di affidargli le chiavi della porta, poiché poco tempo prima diceva stop al calcio giocato e quindi aveva bisogno di tempo per ritrovare la condizione sia fisica che mentale. Dopodiché Szczesny in Catalogna ha ritrovato la forma, assicurando grandi prestazioni e divenendo uno degli elementi cardine della rosa, fino a ottenere il meritato prolungamento. Dalla prossima stagione, i catalani si ritroveranno dunque una coppia di portieri formidabile, composta dall'ex juventino e da un Ter Stegen perfettamente ristabilito.