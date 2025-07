Era una giornata fredda, come fredde sono le giornate di febbraio, e per il quarto turno del girone di ritorno della Primera division, l’attuale Liga spagnola, il Barcellona di Johan Cruijff faceva visita al Malaga. Era il 9 febbraio 1975, il giorno in cui Jordi, il figlio dell’asso olandese nato a Barcellona, così chiamato in onore di Sant Jordi, patro