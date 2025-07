"Yamal è insopportabile, fanc**o. Non me ne frega un ca**o": l'ex Milan shock

Lamine Yamal è ormai al centro dei riflettori. Dalla vacanza in Sicilia all'ufficialità della maglia numero 10 del Barcellona, passando per la discussa festa dei 18 anni, il fuoriclasse blaugrana fa parlare di sé nonostante la giovane età. L'attaccante spagnolo ha ricevuto critiche anche da parte di Adil Rami, ex giocatore del Milan: "Per due mesi, umanamente parlando, non sono riuscito neanche a guardarlo. Non mi interessa di chi è contento e chi no, dei tifosi del Barcellona, dei fan di Lamine Yamal... Non me ne frega un ca**o", ha dichiarato il francese sul suo canale Twitch.