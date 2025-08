In occasione del suo diciottesimo compleanno, Lamine Yamal è stato omaggiato dall'artista TV Boy a Plaza Joanic con un graffito che lo ritrae vestito da Superman, con una "L" al centro che simboleggia l'iconico abito di Superman ma stavolta versione Lamine. Tuttavia l'opera ha appena subito degli attacchi di vandalismo. Qualcuno ha infatti attaccato delle immagini dei sette nani sotto il murales, in riferimento alla festa di compleanno del calciatore che ha fatto discutere nelle scorse settimane. L'autore di questa modifica - si legge sul Mundo Deportivo - sarebbe Shredder, un altro artista urbano.

I commenti sui social

La notizie ha presto fatto il giro dei social, scatenando prevalentemente commenti ironici sotto il post pubblicato dal Mundo Deportivo. "Questo è Lamine con i giocatori del Real Madrid", scherza un tifoso riferendosi alle 4 vittorie su 4 del Barcellona contro il Real Madrid nella passata stagione. "Magari tutti i murales vandalizzati fossero così belli", scrive un altro. C'è anche chi critica il gesto di aver rovinato un'opera altrui: "Ma come lo permettono, ha impiegato tutto il tempo del mondo per farlo...", mentre non mancano messaggi di sostegno verso Yamal: "Lasciateli così, loro si godono i murales, lui si diverte in campo segnando contro di loro e vincendo titoli".