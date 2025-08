Barcellona, giocatori infuriati: "Viaggio da piccolo club". Cos'è successo

La tournée asiatica del Barcellona si chiude con un bilancio sportivo da incorniciare: tre vittorie in altrettante partite, 15 gol fatti e appena 4 subiti. Vissel Kobe, FC Seoul e Daegu si sono dovute arrendere a una squadra già in forma brillante, sotto la guida di Hansi Flick . I nuovi acquisti - Joan Garcia tra i pali, Marcus Rashford in attacco e il talento svedese Roony Bardghji - si sono integrati rapidamente, offrendo segnali più che incoraggianti in vista della nuova stagione. A brillare, anche le giovani leve della Masia: su tutti, Dro Fernandez , attaccante classe 2008, pronto a raccogliere l’eredità di Lamine Yamal e Pau Cubarsí. Ma dietro ai sorrisi per i risultati, serpeggia un malessere che riguarda la gestione logistica del viaggio, fonte di crescente frustrazione interna.

Un tour positivo sul campo e per le casse del club

Oltre ai successi sportivi, la tournée asiatica ha rappresentato un’occasione importante per rafforzare i legami commerciali con gli sponsor, con eventi organizzati in tutte e tre le città visitate. Il club ha incassato cifre considerevoli in termini di visibilità e ricavi, sfruttando l’entusiasmo dei tifosi asiatici e l’appeal globale del brand Barça. L’inserimento dei nuovi innesti ha portato entusiasmo, mentre Flick ha potuto testare soluzioni tattiche con ottimi risultati. Rashford, già leader carismatico, ha segnato e fornito assist, mentre Bardghji ha mostrato lampi di classe pura. Anche Joan Garcia ha convinto, dimostrando di poter contendere il posto da titolare, soprattutto in un momento in cui il futuro di ter Stegen appare incerto. In apparenza, dunque, tutto perfetto. Ma il malcontento si è manifestato al ritorno.

Viaggio “da club minore”: le proteste dei senatori

Secondo quanto riportato da AS, le modalità del viaggio di rientro dalla Corea hanno fatto infuriare diversi giocatori di peso all’interno dello spogliatoio. Dopo la partita contro il Daegu, i calciatori sono stati costretti a un trasferimento in autobus di oltre quattro ore fino a Seul, per poi imbarcarsi su un volo notturno alle 4 del mattino. Tredici ore di volo con poco riposo, fuso orario e stress fisico hanno esasperato gli animi, al punto che alcuni senatori si sarebbero sfogati direttamente con Flick, definendo l’organizzazione “da club minore”. Il tecnico tedesco, pur non essendo responsabile diretto della logistica, si è trovato a dover gestire un malumore crescente. Le critiche, infatti, si dirigono verso la dirigenza, già finita nel mirino per la gestione del caso ter Stegen. In un contesto già teso, queste frizioni rischiano di incrinare ulteriormente l’equilibrio interno, alla vigilia di una stagione importante per confermarsi ai vertici in Liga e in Europa.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE