"Yamal come Ronaldo il Fenomeno, al Barcellona per vincere tutto": Rashford sogna in grande

Marcus Rashford vuole subito conquistare i tifosi del Barcellona . Dopo quasi 10 anni trascorsi al Manchester United , le difficoltà della scorsa stagione e il breve prestito all' Aston Villa dove non è stato riscattato, l'attaccante ha accettato l'offerta dei catalani. Prima le prestazioni positive nelle amichevoli estive, poi l'esordio in Liga, dove è entrato nel secondo tempo della sfida contro il Maiorca : "È stato bello, un'esperienza nuova ma piacevole. Più gioco in questo campionato, più migliorerò. Ed è stato bello anche iniziare la stagione con una vittoria. La partita è stata strana, con due cartellini rossi, ma era importante vincere", ha dichiarato l'inglese a El Periodico e Sport. L'obiettivo di questa stagione è chiaro: " Vogliamo vincere tutto, non solo la Champions League . Il Barcellona ha fatto una grande stagione l'anno scorso, ora si tratta di migliorarla".

Le prime impressioni sulla nuova avventura

"Partire dalla panchina? È una novità per me, ma l'obiettivo è lo stesso: vincere la partita. Non importa come, ma conta ottenere i tre punti. Mi sto adattando al cambiamento di ambiente, ritmo e stile di gioco, e il posto migliore per farlo è il campo. Farò degli errori, ma imparerò anche molto e migliorerò. La qualità dei giocatori aiuta molto e, come ho detto prima, per me il posto più facile per imparare è il campo", ha rivelato Rashford. Al momento non è la prima scelta del tecnico Hansi Flick, ma l'inglese si è detto molto entusiasta di poter lavorare con lui: "È un allenatore molto diretto. Questo è importante, soprattutto con così tanti giovani in squadra, dove la direzione deve essere chiara. La sua motivazione è altissima e vuole fare meglio della scorsa stagione. Questa è la chiave per credere che la squadra avrà successo. È un allenatore speciale che sa come lavorare con giocatori speciali".

Gli elogi a Lamine Yamal

Rashford ha parlato anche di Lamine Yamal, il nuovo fenomeno del Barça: "È un talento straordinario. La cosa più sorprendente è la sua maturità per l'età che ha, il modo in cui pensa e gioca. È ben oltre la sua età. È emozionante giocare con lui. Come persona, è un ragazzo di 18 anni, che si diverte sempre, ride, scherza con gli altri. È stimolante essere in uno spogliatoio con così tanti giovani giocatori. Mi ricorda quando avevo la sua età...". L'inglese ammette di essere rimasto impressionato dalle qualità del 18enne: "È il giocatore più talentuoso con cui abbia mai giocato per la sua età. Non ho mai visto nessuno con l'impatto che ha lui sul gioco, forse solo Ronaldo Nazario, "il Fenomeno". Avere quell'influenza in campo a un'età così giovane e con così tanta costanza è incredibile. Ha una lunga carriera davanti a sé e spero che mantenga il suo livello e che migliori ancora", ha concluso.