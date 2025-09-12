Yamal sogna il Pallone d'Oro e ricorda l'episodio shock del padre: "Momento difficile"

"La mia vita è cambiata sotto ogni aspetto. Prima potevo fare quello che volevo: potevo uscire a bere qualcosa con i miei amici, ma ora non posso più. Ricordo la tournee di quest'estate in Corea, Giappone, Cina: era impossibile uscire ovunque, ma sono felice". Lamine Yamal si racconta in un'intervista al podcast "Resonancia de Corazón": parla delle sue origini in Marocco, delle passioni, dell'amore per la mamma, Sheila Ebana, e dell'accoltellamento-shock di suo padre. "Mia madre non poteva stare molto con me perché lavorava, ma preparava sempre la cena quando tornava la sera - ha detto il giovane talento blaugrana -. Le ho comprato una casa, è la mia regina, si merita tutto ed è ciò che amo di più al mondo. Ricordo che mi comprò la PlayStation 4, che per me all'epoca era tutto. Ora gioco molto alla PlayStation 5: potrei avere la villa più grande del mondo e sarei sempre nella stanza della PlayStation".

Il debutto nella prima squadra del Barcellona

"Durante l'allenamento con la squadra giovanile, il mister mi disse che dovevo andare ad allenarmi con la prima squadra. Abbiamo fatto una partitella con loro e ho segnato due gol. Óscar, il fratello di Xavi, mi ha chiesto come fosse possibile che non giocassi. E poco dopo mi hanno chiamato. Prima sono stato convocato per una partita e non ho giocato; nella successiva ho debuttato contro il Betis". Yamal ricorda le emozioni del suo esordio con il Barcellona in prima squadra datato 29 aprile 2023, quando doveva ancora compiere 16 anni: "Ero un bambino e pesavo forse 30 chili. Le persone già parlavano di me, avevano visto qualcosa di diverso. Ricordo che all'esordio contro il Betis mi feci prendere dall'ansia, per me era un sogno a occhi aperti. Avrei voluto fare di più, ma fino a poco tempo prima giocavo al parco coi miei amici e sognavo di segnare in Champions: avevo già fatto il primo passo".

Il legame con la famiglia

"Quando ho lasciato la Masía, ho comprato una casa a mia madre. Vivevamo in una residenza per giovani genitori in cui il letto e la cucina erano nella stessa stanza. Ora vedo mia madre felice. Il fatto che mio fratello possa avere l'infanzia che avrei desiderato per me è ciò che mi rende più felice. Mio padre è tranquillo a casa sua, mia madre può avere tutto ciò che desidera". Così Yamal ha parlato del rapporto con la sua famiglia, in particolare con la madre: "Ha sempre voluto che studiassi e mi diceva che se non lo avessi fatto non mi avrebbe lasciato andare a giocare. Finché un giorno, mentre ero alla Masía, le ho detto: "Mamma, andrò a scuola, ma non farò nulla. Mi preparerò per l'allenamento del pomeriggio". Mi ha chiesto cosa stessi dicendo, cosa mi fosse preso... Le ho risposto che se mi fossi concentrato sarei diventato un calciatore. Ha continuato a rimproverarmi ogni giorno perché voleva che studiassi. Mi ha rimproverato anche il giorno del mio debutto perché diceva che avrei dovuto studiare. Ma a un certo punto mi ha capito. Era il mio obiettivo e l'ho raggiunto".