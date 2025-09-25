Tuttosport.com

Ahi Barça: Gavi rimarrà fuori 5 mesi

Liga: catalani a Oviedo. Intanto Julián Álvarez con 3 gol rianima l’Atletico
Raffaele R. Riverso
1 min
LigaBarcellonagavi
Il Barcellona riparte da Oviedo con l’urgenza di restare agganciato al Real Madrid che, martedì, ha travolto il Levante confermando un avvio perfetto. Per i blaugrana la trasferta nelle Asturie diventa già un passaggio chiave: senza una vittoria, infatti, la capolista si ritroverebbe ad avere un vantaggio importante, considerato che la sensazione è che, quest’anno, le prime lasceranno pochi punti per strada. La vi

