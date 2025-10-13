Szczesny, il ritiro post Juve ma "non si può dire di no": parla la madre

"Wojtek voleva essere serio nella sua decisione di chiudere la carriera. È andata come è andata, ma come potete vedere, lui è felice, soddisfatto, ha altre coppe al suo attivo e questa stagione contiamo sulla Champions League". Così nell'intervista a TVP Sport Alicja Szczesna , mamma di Wojciech Szczesny , ha parlato del periodo movimentato che ha vissuto suo figlio tra la fine della stagione 2023/24 e l'inizio di quella successiva. Una volta terminato il rapporto con la Juventus , il portiere polacco aveva deciso di ritirarsi, ma la chiamata del Barcellona ha cambiato tutto . "È un adulto, non lo incoraggio mai a fare qualcosa. Lui stesso sa di cosa ha bisogno nella vita. Queste sono le sue decisioni, io le rispetto sempre. So che se non lo avesse chiamato il Barcellona, si sarebbe ritirato. Ma non si può dire di no a un club come quello: chi non vorrebbe giocare al Barcellona?", ha aggiunto.

A Barcellona "tutti lo apprezzano"

Szczesny ha avuto bisogno di qualche settimana per ambientarsi nella sua nuova squadra, ma da gennaio di quest'anno si è preso il posto da titolare e non ha fatto rimpiangere ter Stegen. Fu proprio l'infortunio di quest'ultimo il fattore che portò al suo trasferimento al Barça, dove i tifosi si sono innamorati della sua naturalezza e autenticità: "Wojtek in patria è lo stesso. Tutti lo apprezzano molto, perché è aperto, naturale e ha un contatto molto piacevole con i tifosi e la gente. Non rifiuta mai gli autografi a nessuno. Ogni volta che camminiamo per strada, ci fermiamo ovunque, perché ora abbiamo l'era dei telefoni. Wojtek è empatico, apprezza molto il contatto con i fan", ha rivelato la madre, orgogliosa per la carriera di Tek: "Volevo che i miei figli praticassero lo sport, ma anche che si divertissero. Ora Wojtek gioca in uno dei migliori club d'Europa e per me è un grande orgoglio".

L'emozione materna

La mamma di Szczesny cerca di assistere più volte possibile alle partite del figlio dagli spalti: "Sono sempre nervosa. Sono una sua fedele fan fin dall'inizio. Non esiste un nervosismo minore o maggiore. Ogni partita è un'emozione incredibile e anche uno stress. È noto che non lo guardo come un giocatore, ma come un figlio. Il cuore di una madre batte più forte. Con il passare degli anni non cambia nulla: guardo ogni sua partita, non posso perdermi nulla. Quando sono allo stadio, abbiamo l'abitudine familiare di salutarci sempre. Wojtek ci saluta mentre esce dal campo dopo la partita, io gli grido dagli spalti. Sa di avere un grande sostegno in me. Cerco di visitare Barcellona ogni volta che è possibile. Spero di poter venire a "El Clasico" in primavera. Sosterrò sempre Wojtek fino a quando non avrà smesso di giocare a calcio per sempre", ha concluso.