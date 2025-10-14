De Jong rinnova con il Barcellona: fissata clausola da capogiro!

Frenkie de Jong e il Barcellona proseguono insieme. È atteso infatti per domani l'annuncio della firma del contratto per il centrocampista che, in scadenza nel 2026, si prepara a prolungare per altri tre anni. La priorità dell'allenatore Hansi Flick nel suo progetto sportivo, di cui de Jong fa sicuramente parte, è di mantenere inalterata la rosa attuale. Il Barcellona ha invitato la stampa per la cerimonia della firma dell'olandese domani; il rinnovo è ora cosa fatta dopo molti mesi di trattative e non pochi disaccordi. Tanto che si ipotizzava un futuro lontano dalla Spagna per il nazionale olandese, accostato anche a Inter e Napoli durante il mercato.

Clausola da 500 milioni

De Jong firmerà domani il contratto che lo legherà al club catalano fino al 2029: accordo raggiunto in ogni singolo dettaglio. Come riporta il Mundo Deportivo, sarà presente una clausola rescissoria di 500 milioni di euro, sulla scia di quanto avvenuto con il rinnovo del 18enne Marc Bernal. Una chiara intenzione di blindare il campione olandese, che assieme a Pedri forma una coppia a dir poco invidiabile di centrocampisti e ha vinto fin qui 6 trofei nel Barça. Anche il ds Deco lo ritiene "un giocatore chiave per il progetto". L'olandese è un punto di riferimento della rosa dal lontano 2019, quando i blaugrana sborsarono ben 86 milioni per acquistarlo dall'Ajax. È lì che de Jong esplose e si consacrò come uno dei migliori centrocampisti nel panorama calcistico internazionale. Nel 2018/19, la sua ultima stagione con i lancieri, vinse l'Eredivisie e la coppa d'Olanda, sfiorando l'accesso alla finale di Champions League. Domani la firma e l'annuncio ufficiale.