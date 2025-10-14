Emergenza Barcellona: un titolarissimo salta il Clasico con il Real! Ecco il comunicato

L'infortunio del polacco

Come si legge sul sito ufficiale del club, infatti: "Il giocatore Robert Lewandowski ha uno strappo al bicipite femorale della coscia sinistra. Sarà indisponibile e i tempi di recupero dipenderanno dall’evoluzione dell’infortunio". Come riferisce Mundo Depurtivo, portale spagnolo vicino alle vicende del Barcellona, l'attaccante ha accusato un problema nel corso dell’ultima partita di qualificazione ai Mondiali giocata domenica con la sua Polonia contro la Lituania. Nella mattinata di oggi si è sottoposto agli accertamenti del caso che hanno evidenziato il problema: l'ex Bayern Monaco dovrà stare fuori per quattro settimane e, quindi, sarà costretto a saltare il Clasico con il Real Madrid.

Emergenza Barcellona

Prosegue, dunque, il clavario del Barcellona. Dani Olmo dovrà stare fuori per diverse settimane, Ferran Torres ha accusato un problema fisico con la Spagna in questa finestra per le nazionali e anche Joan Garcia è al momento indisponibile. A questi si aggiungono Raphinha e Ter Stegen. Le buone notizie arrivano da Lamine Yamal e Fermin Lopes, che sono sempre più vicini al ritentro.