"Caso Yamal nel Barcellona: Flick voleva punirlo, interviene la dirigenza"

Hansi Flick non solo è un allenatore vincente, ma è anche un "sergente di ferro" nel controllo dello spogliatoio. Il rispetto delle regole è fondamentale, come dimostra un episodio avvenuto di recente che riguarda Lamine Yamal , stella del Barcellona . Come riportato da Culemania e da El Nacional, in occasione della sfida contro il Psg in Champions , Yamal sarebbe arrivato in ritardo al riscaldamento pre-partita . Da qui l'allenatore tedesco avrebbe deciso di agire seguendo il suo manuale di istruzioni e di escluderlo dalla formazione titolare . Ancora una volta lo spagnolo fa parlare di sé non solo per le sue magie in campo: a 18 anni sta ancora imparando a convivere con la disciplina.

L'intervento della dirigenza

Nonostante la decisione iniziale di Flick, alla fine Yamal è partito ugualmente dal primo minuto. Il motivo? L'intervento della dirigenza blaugrana, in particolare Deco, direttore sportivo del club. Quest'ultimo riteneva che lasciare fuori Yamal sarebbe stato controproducente in una partita così importante come quella contro i campioni d'Europa in carica, perciò ha preso in mano la situazione, parlando con Flick e convincendolo a schierare titolare il classe 2007. E così è stato, anche se il tecnico ex Bayern ha accettato con riluttanza. Secondo la ricostruzione infatti, Flick si sentiva come se la sua autorità fosse stata messa in dubbio. Per lui la professionalità e il rispetto delle regole sono importanti quanto le qualità tecniche. D'altronde in passato aveva agito allo stesso modo con altri giocatori come Inaki Pena, Jules Koundé e Raphinha.

Il rischio di un precedente

La cosa che avrebbe dato più fastidio a Flick - si legge - non è il ritardo del giocatore in sé, bensì l'intervento esterno su una scelta che solitamente spetta all'allenatore. Quindi il tecnico avrebbe chiesto alla società di garantirgli autonomia nelle decisioni tecniche, temendo che si scateni un precedente che possa minare la disciplina dello spogliatoio. Dal canto suo il club rassicura che la vicenda è stata risolta. Yamal si prepara a tornare in campo dopo la sosta, infortunio permettendo, che non accerta del tutto la sua presenza nel Clasico con il Real Madrid del 26 ottobre. Aldilà di tutto, il caso Yamal potrà segnare un prima e un dopo.