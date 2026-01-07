Il dolore di Yamal è l’ansia del Barcellona

La Supercoppa di Spagna alza il proprio sipario a Gedda con Barcellona-Athletic Club a inaugurare, stasera, il programma delle semifinali prima del derby di Madrid, in agenda domani. Il torneo, trasmesso in diretta sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, arriva però accompagnato da una notizia che sposta subito l'attenzione fuori dal campo: Kylian Mbappé non è partito con il Real. Il francese, già assente nell'ultimo turno di Liga, è restato nella capitale per curare la propria distorsione al ginocchio senza forzare. L'esclusione lo toglie di scena in vista della semifinale contro l’Atlético, ma non chiude del tutto la porta a un eventuale rientro in caso di finale, qualora la sua evoluzione clinica lo consentirà. Questo vuol dire che, con ogni probabilità, contro i colchoneros, Xabi Alonso Real si affiderà al gran momento di forma di Gonzalo, reduce dalla tripletta rifilata al Betis. Dal caso Mbappé a un altro punto interrogativo che accompagna l'avvicinamento alla prima semifinale. Nel Barcellona, infatti, tengono banco le condizioni di Lamine Yamal, assente nell'ultimo allenamento al King Abdullah Stadium. Una situazione già vista prima del match con l'Espanyol, quando, però, il suo "malessere generale" non gli impedì di giocare, pur senza brillare. E la verità è che, anche in questo caso, il club resta ottimista: lavoro specifico in palestra e sensazioni che non fanno pensare a problemi seri. Dalla sua, Hansi Flick, che l'anno scorso trovò nella Supercoppa una spinta decisiva verso il quasi Triplete, non nasconde la voglia di ripetersi: "Vincere questo trofeo ci ha dato molta energia e vogliamo riprovarci. È pur sempre la strada più corta per alzare un titolo".
Il montepremi per i club è salito a circa 23 milioni
Il tecnico tedesco ha confermato il proprio entusiasmo per l'imminente arrivo di João Cancelo, soffiato all'Inter: "Ci darebbe soluzioni sia dietro che davanti. Non è ancora fatta, ma quando lo sarà avremo a nostra disposizione un'opzione di grande qualità". Dall'altra parte, l'Athletic di Ernesto Valverde che non ci sta a passare da comparsa: "Perché non dovremmo crederci? Lasceremo tutto in campo, è ciò che ci distingue. Essere qui è già un premio, ma vogliamo di più". Pur riconoscendo la forza del Barça, il Txingurri avverte: "Basta guardare cosa è successo all'Espanyol: se avesse sfruttato le occasioni, oggi non si direbbe che il Barcellona sta attraversando un gran momento". A completare il quadro c’è il sempre polemico tema economico, mai secondario in questa competizione. La Supercoppa garantisce alla Federazione ricavi complessivi per 51,9 milioni di euro tra sponsorizzazioni, organizzazione e diritti televisivi. Il montepremi per i club è salito a circa 23 milioni, rispetto ai 19,6 dell’edizione precedente, ma la distribuzione non sarà uguale per tutti. I criteri restano quelli di sempre: titoli, storia e audience, con i club dal maggior peso mediatico destinati a incassare di più. L’anno scorso la ripartizione aveva acceso polemiche, con Real Madrid e Barcellona che incassarono molto di più di Athletic e Maiorca che si lamentarono pubblicamente del trattamento ricevuto. Quest’anno i dettagli non sono ancora stati resi noti, ma l’orientamento non sembra destinato a cambiare radicalmente.