Il dolore di Yamal è l’ansia del Barcellona

La Supercoppa di Spagna alza il proprio sipario a Gedda con Barcellona-Athletic Club a inaugurare, stasera, il programma delle semifinali prima del derby di Madrid , in agenda domani. Il torneo, trasmesso in diretta sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, arriva però accompagnato da una notizia che sposta subito l'attenzione fuori dal campo: Kylian Mbappé non è partito con il Real. Il francese, già assente nell'ultimo turno di Liga, è restato nella capitale per curare la propria distorsione al ginocchio senza forzare. L'esclusione lo toglie di scena in vista della semifinale contro l’ Atlético , ma non chiude del tutto la porta a un eventuale rientro in caso di finale, qualora la sua evoluzione clinica lo consentirà. Questo vuol dire che, con ogni probabilità, contro i colchoneros, Xabi Alonso Real si affiderà al gran momento di forma di Gonzalo , reduce dalla tripletta rifilata al Betis. Dal caso Mbappé a un altro punto interrogativo che accompagna l'avvicinamento alla prima semifinale. Nel Barcellona, infatti, tengono banco le condizioni di Lamine Yamal , assente nell'ultimo allenamento al King Abdullah Stadium. Una situazione già vista prima del match con l'Espanyol, quando, però, il suo "malessere generale" non gli impedì di giocare, pur senza brillare. E la verità è che, anche in questo caso, il club resta ottimista: lavoro specifico in palestra e sensazioni che non fanno pensare a problemi seri. Dalla sua, Hansi Flick , che l'anno scorso trovò nella Supercoppa una spinta decisiva verso il quasi Triplete, non nasconde la voglia di ripetersi: "Vincere questo trofeo ci ha dato molta energia e vogliamo riprovarci. È pur sempre la strada più corta per alzare un titolo".

Il montepremi per i club è salito a circa 23 milioni

Il tecnico tedesco ha confermato il proprio entusiasmo per l'imminente arrivo di João Cancelo, soffiato all'Inter: "Ci darebbe soluzioni sia dietro che davanti. Non è ancora fatta, ma quando lo sarà avremo a nostra disposizione un'opzione di grande qualità". Dall'altra parte, l'Athletic di Ernesto Valverde che non ci sta a passare da comparsa: "Perché non dovremmo crederci? Lasceremo tutto in campo, è ciò che ci distingue. Essere qui è già un premio, ma vogliamo di più". Pur riconoscendo la forza del Barça, il Txingurri avverte: "Basta guardare cosa è successo all'Espanyol: se avesse sfruttato le occasioni, oggi non si direbbe che il Barcellona sta attraversando un gran momento". A completare il quadro c’è il sempre polemico tema economico, mai secondario in questa competizione. La Supercoppa garantisce alla Federazione ricavi complessivi per 51,9 milioni di euro tra sponsorizzazioni, organizzazione e diritti televisivi. Il montepremi per i club è salito a circa 23 milioni, rispetto ai 19,6 dell’edizione precedente, ma la distribuzione non sarà uguale per tutti. I criteri restano quelli di sempre: titoli, storia e audience, con i club dal maggior peso mediatico destinati a incassare di più. L’anno scorso la ripartizione aveva acceso polemiche, con Real Madrid e Barcellona che incassarono molto di più di Athletic e Maiorca che si lamentarono pubblicamente del trattamento ricevuto. Quest’anno i dettagli non sono ancora stati resi noti, ma l’orientamento non sembra destinato a cambiare radicalmente.