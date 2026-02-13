Furia Barcellona, tutti contro l'arbitro di Coppa del Re: "Che scandalo. Ma è intelligenza artificiale?"

Il Barcellona di Hansi Flick ha subito una cocente delusione in semifinale di Coppa del Re, venendo sconfitta dall' Atletico Madrid con un sonoro 4-0. Il rotondo risultato della squadra del "Cholo" Simeone non dovrebbe lasciare spazio a interpretazioni, ma per i blaugrana i colchoneros sarebbero stati di gran lunga aiutati dall'arbitraggio di Juan Martìnez Munuera , accusato di aver attuato un doppio standard nei confronti delle due squadre in campo. Nello specifico, il Barcellona ha criticato le decisioni dell'arbitro in merito all'annullamento del gol di Cubarsì e all'espulsione di Eric Garcìa .

Gli episodi incriminati

Pioggia di polemiche nei confronti dell'arbitro di Coppa del Re Juan Martìnez Munera, che ha diretto la sfida fra Atletico Madrid e Barcellona andata in scena al Wanda Metropolitano e terminata per 4-0 in favore dei padroni di casa. L'episodio più grave contestato dai blaugrana è in merito al gol annullato a Pau Cubarsì, che ha necessitato di ben sette minuti di revisione al VAR. Altra decisione che ha fatto discutere è l'espulsione di Eric Garcìa: dapprima ammonito e in seguito espulso con l'ausilio del VAR. Proprio per quest'ultimo episodio l'arbitro Martìnez Munuera è stato accusato di avere utilizzato due pesi e due misure: non mostrando il cartellino rosso al giocatore dell'Atletico Madrid Giuliano Simeone, che ha commesso un fallo simile a quello per cui è stato espulso il difensore del Barcellona.

Il possibile reclamo del Barcellona

La rabbia è così grande che il Barcellona sta valutando la possibilità di presentare un reclamo formale alla Federazione Calcio spagnola in merito all'arbitraggio di Martìnez Munuera, poiché si sente gravemente danneggiato dalle sue decisioni. In primo luogo, i reclami si concentreranno sul gol annullato, che è stato esaminato a lungo nella sala VAR. Nello specifico, il Barcellona ritiene che la chiamata del fuorigioco avrebbe dovuto essere semiautomatica e non discussa per così tanti minuti. Il club chiederà spiegazioni per questa decisione ed esprimerà anche il suo profondo disappunto alla Federazione.

Le parole dei blaugrana

Al termine della partita sono intervenuti il direttore sportivo Deco e i giocatori De Jong e Eric Garcìa. "Non capisco. Non vedo alcun miglioramento con il VAR; sta diventando sempre più difficile capire le decisioni. Ci vogliono dieci minuti per decidere..." queste le parole di Deco. Decisamente più duro è andato Frenkie De Jong: "Nel replay televisivo mostrano il fuorigioco, non si vede il contatto con la palla quando tira, e poi c'è un'immagine in cui si vede Fermìn che tira e il difensore è un metro dietro Robert. Se la decisione si basa sull'immagine che ho visto, e se non è AI o qualcosa del genere, è uno scandalo, perché è cristallino". È poi intervenuto anche Eric Garcìa, espulso da Martìnez Munuera: "La regola del fuorigioco è una vergogna. Sappiamo cosa ci aspetta".