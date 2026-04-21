Il Barcellona apre il "suo" Vinted: in vendita i prodotti ufficiali usati, ecco come acquistarli

Il Barcellona , economicamente parlando, naviga da anni in cattive acque. I conti in rosso della società blaugrana hanno aperto nuovi scenari per cercare di risollevare la grave situazione finanziaria, con nuove opportunità di investimento anche inedite per il calcio europeo. L'ultima novità è che il Barcellona sta sviluppando una piattaforma in stile Vinted per regolamentare la compravendita di articoli di merchandising usati. Un progetto che consentirà ai tifosi di acquistare e rivendere maglie, accessori e prodotti ufficiali del club, in un sistema simile a quello delle piattaforme già note.

La nuova piattaforma del Barcellona

Il Barcellona ha iniziato a sviluppare una piattaforma per permettere la compravendita di articoli ufficiali del club blaugrana, attraverso la società interna BLM (Barça Licensing & Merchandising), che controlla oltre 7.000 prodotti, inclusi i Barça Stores fisici, l'e-commerce e le licenze internazionali, essendo una fonte primaria di entrate e consolidando l'espansione globale del marchio. La particolarità dell’iniziativa è nel controllo diretto del club su ogni transazione: ogni oggetto messo in vendita dovrà infatti essere verificato per garantirne l’originalità, evitando così il rischio di contraffazioni e truffe per chi acquista. Questa iniziativa è una novità assoluta per il calcio europeo, che potrebbe essere presa d'esempio da altri club per favorire un rapporto più diretto ed autentico con i propri tifosi, specialmente quelli che non vivono nella stessa città del club e che cercando online sono sempre a rischio truffa.