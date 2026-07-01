"Alvarez desidera il Barcellona da molto tempo": Laporta, messaggio diretto all'Atletico Madrid

Il nome di Julián Álvarez continua a rimanere al centro delle strategie di mercato del Barcellona . Joan Laporta è intervenuto in conferenza stampa durante la cerimonia di insediamento. Il presidente blaugrana ha confermato l’interesse per l’attaccante dell’ Atlético Madrid . Ha anche ricostruito i contatti avuti con il club spagnolo nelle ultime settimane. Le sue parole hanno riacceso l’attenzione su una possibile trattativa ancora aperta.

Offerta per Julián Álvarez

Laporta ha spiegato nel dettaglio la posizione del Barcellona nei confronti dell’Atlético Madrid. Secondo il presidente, il club catalano avrebbe già avanzato una proposta formale per l’attaccante argentino, che piace anche al Psg. "Ho parlato con l’Atlético: abbiamo presentato un’offerta e sappiamo che Julián desiderava venire al Barça già da molto tempo, fin da quando giocava al Manchester City. Loro mi hanno comunicato che non avevano alcuna intenzione di vendere Alvarez perché non avevano alternative come attaccante. Ho detto loro che, se ne avessero avute, l'offerta sarebbe rimasta valida".

La posizione del Barça, dunque, resta aperta ma legata alle esigenze tecniche dei colchoneros. Il presidente ha sottolineato che la proposta non è stata ritirata. "Manterremo valida la proposta per tutto il tempo che riterremo opportuno. Sanno qual è la nostra volontà: se vorranno procedere, ne saremo felicissimi". Il club blaugrana resta quindi in attesa di eventuali sviluppi dal lato Atlético.

Chiarimenti e rapporti con l’Atlético

Laporta è poi tornato sulle recenti polemiche e sulle comunicazioni tra i due club. Ha voluto ribadire il rispetto del Barcellona nei confronti della società madrilena: "Abbiamo grande rispetto per l’Atlético Madrid… I tweet risalgono a prima che Julián parlasse del suo sogno di giocare in un grande club, ma non ha mai menzionato il Barcellona e noi non lo abbiamo costretto a farlo". Il presidente ha così cercato di smorzare le tensioni emerse nelle ultime settimane. Ha precisato che il dialogo tra le parti è rimasto corretto e professionale. La vicenda, secondo il Barça, si inserisce in normali dinamiche di mercato. Resta ora da capire se l’Atlético aprirà mai alla cessione del giocatore.